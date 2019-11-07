Ahmet Kural'dan kafa karıştıran açıklama!
Instagram'da sevgilisiyle takipleşmeyi bırakması üzerine ayrılık dedikoduları çıkan Ahmet Kural, açıklamasıyla herkesi şaşırttı.
Oyuncu Ahmet Kural, 6 aydır avukat Çağla Gizem Çelik ile birliktelik yaşıyor.
Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. " şeklinde açıklama yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kural ve Çağla Gizem Çelik'in birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarması, ayrılık dedikodularına neden olmuştu.
Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada; "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.