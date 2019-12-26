Ahmet Kural sevgilisinin yanında pot kırdı!
Bir yılbaşı etkinliğine avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile katılan Ahmet Kural, evlilik sorusuna ne yanıt verdi?
2.Sayfa muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ahmet Kural, yeni yıldan sağlık ve huzur beklediğini dile getirdi.
Muhabirlerin 2020'de evlilik var mı sorularına ise Kural'dan şaşırtan bir yanıt geldi.
Kural yeni yılda evlilik olmayacağını dile getirdi. Çağla Gizem Çelik ise soruya herhangi bir yanıt vermedi.
Kural'ın bu yanıtı, kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.