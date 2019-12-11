Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti. Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Başkan Erdoğan'a emanet etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmalar öncesinde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Ahıska ezgilerini seslendirdi.
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Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih Projesi" kapsamında hazırlanan görüntülerin yer aldığı kısa belgesel gösterimi yapıldı.
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Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Başkan Erdoğan'a emanet etti.
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Emanet verilirken yapılan anonsta, Ahıska Türklerinin "Sürgün yaşamış bir Kur'an-ı Kerim sürgünlüğü bitsin artık, emin ellerde olsun." mesajı okundu.
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Daha sonra aile fotoğrafı çekimi için sürgüne tanık olan Ahıskalılar sahneye davet edildi. Hatıra fotoğrafı sırasında Başkan Erdoğan'a kalpak, kılıç ve kemerden oluşan takım sunuldu.
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Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov da katıldı.