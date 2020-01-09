İşte 2020 AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
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2020 AGİ ne kadar? AGİ ücret tablosu bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan kişiler tarafından sorgulanıyor. AGİ ücretleri çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de zamlandı. 2020 asgari ücretin belirlendiği toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2020 AGİ zammını da duyurmuştu. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? Ücretleri gerçek usulden vergilendirilen tüm çalışanlar, yani gerçek kişiler, bu indirimden yararlanabilir ve AGİ alabilir.
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Asgari ücret zammıyla birlikte 2020 AGİ ücretlerine zam geldi. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) sayesinde çalışanların maaşına ek bir katkı sağlanıyor. Bu katkı çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar?
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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücret tablosu milyonlarca çalışan tarafından sorgulanıyor. 2020 AGİ ücretleri tablosuna haberimizden ulaşabilir ve kimin hangi miktarda para alabileceğini öğrenebilirsiniz. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük zam sonrası AGİ de aynı oranda zamlanmıştı.
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Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
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Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09
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Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326,20 --> 375,23
Eşi çalışan, çocuksuz 191,88 --> 220,73
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Eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 --> 253,83
Eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 --> 286,94
Eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 --> 331,09
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AGİ NEDİR?
AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir.
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16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.
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AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. Yani 2019 yılı en düşük AGİ miktarı olan 191,85 TL asgari ücretin içine eklenmiştir.
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İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır. Özetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?
Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.
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Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.
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Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi %85'den büyük olamaz.