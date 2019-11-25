Afrika'nın yılın futbolcusu adayları açıklandı
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu adaylarını açıkladı. İşte listedeki 30 isim ve kulüpleri...
ACHRAF HAKIMI | Borussia Dortmund
BAGHDAD BOUNEDJAH | Al Sadd
CAROLUS ANDRIAMATSINORO | Al Adalh
KODJO FO DOH LABA | Al Ain
JORDAN AYEW | Crystal Palace
KALIDOU KOULIBALY | Napoli
MAHMOUD HASSAN TREZEGUET | Aston Villa
MUHAMMED SALAH | Liverpool
ODION IGHALO | Shanghai Greenland Shenhua
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | Arsenal
RIYAD MAHREZ | Manchester City
TAHA YASSINE KHENISSI | Esperance Tunis
THOMAS PARTEY | Atletico Madrid
WILFRED NDIDI | Leicester City
WILFRIED ZAHA | Crystal Palace
YOUCEF BELAILI | Al-Ahli Cidde