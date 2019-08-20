Adnan Oktar ve baş kediciği gizli geçitten böyle kaçmış!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü düzenlenen operasyondan dakikalar önce Kandilli'deki villasından kaçan Adnan Oktar'ın o görüntülerde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve kapıda bekletilen lüks araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları görülüyor. Aynı geçitten örgüt mensubu başka kadın ve erkeklerin de geçtiği belirlenirken örgüt mensuplarının elindeki çantalar dikkat çekiyor.