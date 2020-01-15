Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! Prezervatiflere bakın kaç lira harcamışlar

"Mehmet Alp Ünlü bir arkadaşının Türkmenistan uyruklu bir kadını yatılı işe alacağını söyleyerek, bu kişinin bir suç kaydına bakmamı istedi. Bu şahıslar evleri soyduğu için araştırdım. Yaptığım yasaldır. Alp Ünlü'nün bu gruptan olduğunu bilmiyordum."