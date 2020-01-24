Adana'da orman yangını! İki farklı alanda çıktı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde önlemler alındığı belirtildi.
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İlçeye bağlı Çorlu Mahallesindeki dağlık alanda dün akşam saat 18.00 sıralarında yüksek gerilim hattından kaynaklı orman yangını çıktı.
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Köy Muhtarı Ali Karabacak'ın durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi.
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Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de destek vermesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde arazöz ve iş makineleriyle önlemler alındığı bildirildi.
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Yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını belirten muhtar Karabacak, tehlikenin devam ettiğini, köylerinin akciğeri olan ormanın kül olduğunu söyledi.
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Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, henüz tam olarak ne kadar alanın yangın sonucu zarar gördüğü sabah saatlerinde belirlenecek.