Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama

Adana'da eğlence mekânlarının yoğunlukta bulunduğu caddede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin, park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile patladı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından bir minibüsün altında saklanırken yakalandı.