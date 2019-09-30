Dünyanın en eski köprüsünde tepki çeken görüntü!

“KÖPRÜMÜZE BAKMIYORLAR” - Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ali Çalışır, “Köprümüz, son zamanlarda turist çeken bir yer ama bakımsız. Yeni belediye seçimleri oldu, bizde yeni belediyeden beklentilerimiz var. Esnaf buradan para kazanıyor. Buraya bir güvenlik görevlisi görevlendirseler. Temizliği zayıf buranın. Çocuklar yazıyor, biz elimizden geldiği kadar bakıyoruz ama şu yazılara bakın. Yazılar 2-3 seneden beri var. Temizlenmeli. Köprümüze bakmıyorlar, köprü Adana’mızın simgesi” diye konuştu.