Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı Karaisalı ve Karataş bölgesinde

Kılıç, "Şu an piyasa oturmuş değil. Aybaşından itibaren piyasa daha rahat oturur. Hava şartlarından dolayı şu an biber tam oluşmadı. 15-20 gün sonra biber daha rahat satılır. Arz-talep meselesidir bu. 2 cins biber satılıyor şu anda. Acelesi olanlar hemen alıyor. Vatandaş senede 1 kere bu salçayı yaptığı için fiyatı ne olursa olsun alacak bunu. Alım güzel" diye konuştu.