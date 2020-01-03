Hortumda evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor

Yüksek bir sesin ardından çatının uçtuğunu kaydeden Dağtekin, "Sonrasını şok geçirdiğim için hatırlayamıyorum. Eşim beni dışarı çıkardı. Her şey aniden oldu. 4 aylık ve 1,5 yaşındaki çocuklarımızla sokakta kaldık." diye konuştu.