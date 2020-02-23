Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...
Adana'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Hasan Özkaya, "Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince ilk başta şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın daha sonra gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp 'Ne istiyorsanız alın' dedim'' dedi.
Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Özkaya'nın tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Özkaya'yı "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı.
Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşgalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.