Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi!

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü "Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun :)" notuyla kızının doğum gününü kutladı.
3 / 8
Ünlü televizyoncu, ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı'ya doğum gününde bir de sürpriz yaptı.
4 / 8
Kızı için pasta kesen Ilıcalı,'nın küçük partisinde Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa da yer aldı.
5 / 8
Banu Ilıcalı'nın mutluluğu gözlerinden okundu.
6 / 8
Abla - kardeşin samimi anları babalarının kamerasına böyle yansıdı.