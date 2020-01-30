Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi!

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü "Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun :)" notuyla kızının doğum gününü kutladı.