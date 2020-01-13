Acun Ilıcalı'dan yıllar sonra gelen itiraf!

"Ben bunu açıklamaya geldim. İnsanlar soruyor; 'TV8'de neden dizi yok?' diye. Sağ olsun Eser'ler dizi yaptı, o günden sonra bizde dizi yoktu." "Sizden sonra ibre değişti. Mesela geçen sene iki tane tutan dizimiz vardı."