Acun Ilıcalı'dan yıllar sonra gelen itiraf!

'Eser Yenenler Show', özel bir bölümle TV8 ekranlarına geldi. Son bölümün konukları; başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, oyuncu Demet Özdemir ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu konuk oldu.
2 / 10
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 'EYS'nin 'Doğduğun Ev Kaderindir' konulu özel bölümüne damga vurdu. Acun Ilıcalı, "TV8'de neden dizi yok?" sorusuna, Eser Yenenler'e takılarak yanıt verdi.
3 / 10
"Ben bunu açıklamaya geldim. İnsanlar soruyor; 'TV8'de neden dizi yok?' diye. Sağ olsun Eser'ler dizi yaptı, o günden sonra bizde dizi yoktu." "Sizden sonra ibre değişti. Mesela geçen sene iki tane tutan dizimiz vardı."
4 / 10
"Sizi dizi benim için çok önemli, ailecek seyrediyoruz. Oradaki mizahı yakalayamadılar. Onu saklıyorum, belki 10 yıl sonra yakalarlar, son umudum o. Gece 3'te, 8.30'da tekrarı var, izleyebilirsiniz."
5 / 10
Acun Ilıcalı'nın çarpıcı açıklamalar sonrası Eser Yenenler, "Kanala çok ufak zarar ettirmiş olabiliriz. Bizim de tek tutmayan işimiz. Neden olmadı anlamadık" ifadelerini kullandı.
6 / 10
Amerika’da ABC Family’de yayınlanan popüler sitcom 'Baby Daddy', Türkiye’de 'Bana Baba Dedi' ismiyle ekranlara gelmişti.
7 / 10
'Bana Baba Dedi'de; Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un yanı sıra Ersin Korkut, Cezmi Baskın, Yağmur Tanrısevsin, Ayşe Tunaboylu, Burçin Abdullah, İpek Tenolcay, Gözde Mutluer, Ali Çelik ve Gülsüm Alkan rol almıştı.
8 / 10
Beklentileri karşılayamayan yapım, kısa süre sonra ekranlara veda etmişti.