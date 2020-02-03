Aşk belgelendi! Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya ile görüntülendi

Acun Ilıcalı'nın bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart'ın bir paylaşımı ile bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun'un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa da birlikte Amerika'ya Super Bowl finalinde yakalandı.