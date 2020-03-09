ABD'li doktorun "Felaket senaryosu" sızdı: Sadece ülkede 96 milyon vaka, 500 bin ölüm görülebilir

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında yüz bini aşkın insanın etkilendiği yeni tip Koronavirüs salgının olası kapsamıyla ilgili en kötü senaryoyu ortaya koyan bir doktorun, ABD'deki hastanelere 96 milyon vaka ve 500 bin ölüm için hazırlanmaları tavsiyesinde bulunduğu, sızdırılan belgelerle ortaya çıktı.