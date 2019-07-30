ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir

“Bugün dünyanın en genç filolarından birine sahibiz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl siparişini verdiğimiz 50’si kesin 10’u opsiyonlu yeni nesil uçakların ve yine geçmiş yıllarda verdiğimiz siparişlerin de teslimi ile daha da gençleşecek bir filo yapılanması olacak. Dördüncüsünü teslim aldığımız Dreamliner filomuz, bu çalışmaların ağırlıklı katma değerlerinden birine sahip. Yolcumuzu memnun etme odaklı hayata geçirdiğimiz her faaliyetimiz gibi Türk mühendislerin de oluşumunda bizzat emek harcadığı bu özel tasarım uçaklardan şimdiden çok güzel geri dönüşler almak bizleri mutlu ediyor.”