ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları...
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ailesine kavuştu. İstanbul Havalimanı'nda ailesinin yanı sıra Bakan Albayrak'ın da karşıladığı Atilla'nın kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada 'Hakan Atilla'nın şahsında ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü evlatlar yetiştirdiğine şahit oldum' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.
Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.
BAKAN ALBAYRAK: HAYIRLI MÜBAREK OLSUN
Ailesiyle kavuşan ve tahliye kararı verilen Hakan Atilla hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak 'Çok güzel bir gün hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün şahit oldum. Allah hepsinden razı olsun hepsine hayırlı mübarek olsun' dedi.
Ailesiyle kavuşan ve tahliye kararı verilen Hakan Atilla hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak 'Çok güzel bir gün hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün şahit oldum. Allah hepsinden razı olsun hepsine hayırlı mübarek olsun' dedi.
19 Temmuz'da tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin New York - İstanbul seferini yapan uçağına bindi. Atilla'nın içinde olduğu uçak, saat 11.30 sıralarında İstanbul'a indi. Atilla'ya Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç de eşlik etti.