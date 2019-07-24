ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları...

BAKAN ALBAYRAK: HAYIRLI MÜBAREK OLSUN



Ailesiyle kavuşan ve tahliye kararı verilen Hakan Atilla hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak 'Çok güzel bir gün hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün şahit oldum. Allah hepsinden razı olsun hepsine hayırlı mübarek olsun' dedi.