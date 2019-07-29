İkizleri otomobilde unuttu! Cinayetle yargılanacak!

ABD'de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu. Çocuklar otomobilin içerisinde hayatını kaybetti. New York polisi, yaptığı açıklamada, Juan Rodriguez'in, "kasten ihmal" ve "cinayet" ile suçlandığını duyurdu.