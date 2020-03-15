ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi

New York ve Los Angeles gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuğun okulların kapanmasıyla zor durumda kaldığı, bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı yansıdı.