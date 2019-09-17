ABD'de kan donduran cinayet: Annenin cesedinin yakınında çocukların kalıntıları bulundu
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Korkunç cinayet ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi.
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ABD'nin Florida eyaletinde 32 yaşındaki Casei Jones ile yaşları 1 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu 6 hafta önce ortadan kayboldu.
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Marion Bölge Şerif Ofisi anne ve çocuklarının kaybolmasının ardından hemen kayıp ilanı verdi ve aile her yerde arandı.
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Polis uzun süren araştırmalar sonucunda evinden 240 km uzaklıktaki Georgia eyaletinde eşinin aracında genç kadının cansız bedenini buldu.
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Genç kadının cesedinin teşhis edilmesinden saatler sonra ise polisler çocukların kalıntılarını bulduklarını açıkladı.
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Olayla ilgili olarak çocukların babası ve Casei'nin eşi Michael Jones Jr. bir numaralı şüpheli olarak gözaltına alındı. Çocukların kalıntılarını polise gösterenin cani baba olduğu düşünülüyor.
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Polis olayla ilgili basına açıklama yaparken hepsinin Florida'da öldürüldüğünü, anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin Georgia'ya gitmeden önce haftalarca depolandığını belirtti. Cani baba ise cinayetten gözaltına alındı.