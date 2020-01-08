ABD üsleri vuruldu İran'da peş peşe depremler! HAARP devreye mi sokuldu?

Ortadoğu'da ABD ve İran arasında uzun bir süreden bu yana devam eden gerilimin ardından Süleymani'nin öldürülmesi yaşanacak çatışmaların ilk fitili oldu. Bizzat İran Dini lideri Hamaney tarafından görevlendirilmiş olan Kasım Süleymani, Irak ve Ortadoğu'da İran'ın adeta eli kolu haline gelmişti. İlk başta İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Irak'taki ABD üslerine yapılan baskınla birlikte başlayan savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle alevlendi.