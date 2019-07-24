ABD’de akılalmaz son dakika olayı! Bir süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı

ABD’nin Lowa eyaletinde yaşanan son dakika olayı herkesi şaşkına çevirdi. Lowa eyaletinde Council Bluffs adındaki bir şehirde üç yıl önce kapanan bir süpermarkette karşılaştıkları ceset herkesi şoke etti. Aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşkına çevirdi. Ölen kişi 10 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan eski bir market çalışanıydı. İşte akıl almaz son dakika haberi ile ilgili detaylar…