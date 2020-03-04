AB’den ikiyüzlü hareket! Yunanistan'daki iğrenç görüntülere ödül ve övgü yağdırdılar

Avrupa Birliği (AB) heyeti dün helikopterle Yunan-Türkiye sınırındaki mültecilerin durumunu havadan inceledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli sınırda mültecilerin içler acısı halini havadan izleyerek bir utanç verici bir şova imza attılar. AB, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı muamele ve ateş açmasını savunarak Yunanistan'ı övdü ve 700 milyon Euro'luk yardım yapacaklarını açıkladı.