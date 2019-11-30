A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler
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A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekimi 18.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte muhtemel rakipler...
EURO 2020 kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.
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Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.
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Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak.
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Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.
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EURO 2020'NİN KURA ÇEKİMİNDE TORBALAR ŞU ŞEKİLDE:
1. torba
Belçika
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İtalya
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İngiltere
9 / 34
Almanya
10 / 34
İspanya
11 / 34
Ukrayna
12 / 34
2. torba
Fransa
13 / 34
Polonya
14 / 34
İsviçre
15 / 34
Hırvatistan
16 / 34
Hollanda
17 / 34
Rusya
18 / 34
3. torba
Portekiz
19 / 34
TÜRKİYE
20 / 34
Danimarka
21 / 34
Avusturya
22 / 34
İsveç
23 / 34
Çekya
24 / 34
4. torba
Galler
25 / 34
Finlandiya
26 / 34
UEFA Uluslar Ligi play-off A galibi
27 / 34
UEFA Uluslar Ligi play-off B galibi
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UEFA Uluslar Ligi play-off C galibi
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UEFA Uluslar Ligi play-off D galibi
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TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.
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Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.
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İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
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Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.