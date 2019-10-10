90 bin camide Fetih Suresi okundu

Fırat'ın doğusunda PKK'nın oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sabah namazında yurt genelindeki 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat’ın doğusuna havadan ve karadan operasyon başlattı.
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Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı.
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Gece saatlerinde de karadan komandolar harekat başlatarak ilerlemeye başladı.
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CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
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Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.