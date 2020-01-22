87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
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Karabük´te, Recep Gücük (87) evinde koltukta ölü bulunurken, yakınları eve hırsız girdiğinden şüphelendi. Bir gün önce alt kata kiracı olarak taşınan kişilerin Gücük´ün evinden 14 bin 500 TL´yi çaldığı belirlenirken, 2 kişi tutuklandı. Recep Gücük´ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor.
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Olay, dün Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak´taki 2 katlı evde meydana geldi. Recep Gücük evin salonunda bulunan koltukta eşi tarafından hareketsiz halde bulundu
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Eşi, komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Recep Gücük´ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Recep Gücük´ün cenazesinin defin işlemleri sırasında yakınları polise başvurdu. Yakınları, Recep Gücük´ün evinin alt katındaki daireyi 300 TL´ye kiralayan A.S., N.G ve H.B.´nin olaydan bir gün önce eve taşındığını ve evde bulunan 14 bin 500 TL´nin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis araştırma başlattı.
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Ekipler, Recep Gücük´ün evinden çalınan 14 bin 500 TL´nin alt kata bir gün önce taşınan kiracılarının evinde buldu. Polis, A.S., N.G ve H.B´yi gözaltına aldı.
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Recep Gücük´ün yapılan otopsisinde, vücudunda darp cebir izi olmadığı, delici kesici ve ateşli silah yaralanmasının bulunmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi
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Recep Gücük´ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edildi.
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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve N.G. tutuklanırken, H.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.