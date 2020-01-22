87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Recep Gücük´ün cenazesinin defin işlemleri sırasında yakınları polise başvurdu. Yakınları, Recep Gücük´ün evinin alt katındaki daireyi 300 TL´ye kiralayan A.S., N.G ve H.B.´nin olaydan bir gün önce eve taşındığını ve evde bulunan 14 bin 500 TL´nin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis araştırma başlattı.