80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri
NBA 2K20 oyunu, 1980'lerden günümüze değin ligdeki en iyi oyuncuları 10 yıllık periyotlarda ele aldı. 2019-20 itibariyle 74. sezonuna girilecek NBA'den son 40 yıla damga vuran yıldızlara göz atıyoruz.
1980'LER BEŞİ | Kevin McHale
1980'LER BEŞİ | Michael Jordan
1980'LER BEŞİ | Larry Bird
1980'LER BEŞİ | Moses Malone
1980'LER BEŞİ | Magic Johnson
1990'LAR BEŞİ | Michael Jordan
1990'LAR BEŞİ | Karl Malone
1990'LAR BEŞİ | Hakeem Olajuwon
1990'LAR BEŞİ | John Stockton
1990'LAR BEŞİ | Scottie Pippen
2000'LER BEŞİ | Kobe Bryant
2000'LER BEŞİ | Tim Duncan
2000'LER BEŞİ | Allen Iverson
2000'LER BEŞİ | Shaquille O'Neal
2000'LER BEŞİ | LeBron James
2010'LAR BEŞİ | Kevin Durant
2010'LAR BEŞİ | James Harden
2010'LAR BEŞİ | LeBron James
2010'LAR BEŞİ | Stephen Curry
2010'LAR BEŞİ | Dwight Howard