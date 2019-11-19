80 yaşındaki Patrick'le evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkındaki haberlere isyan etti

"AİLE HAYATIMIN MAHREMİYETİNİ İHLAL ETMEKTEDİR" Ne yazılı, ne de sözlü tek bir röportajım dahi olmamıştır, fotoğrafları da basına ben servis etmedim... Fakat bilinçli ve sistematik olarak benim iznim olmadan sadece yalan yanlış iddialarla asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmaya devam edilmektedir. Beni ve aile hayatımı karalayıcı, küçük düşürücü bir linç kampanyasına dönüşen ve mesleğimle ilgili olmayan bu haberler, özel hayatımın gizliliğini ve aile hayatımın mahremiyetini ihlal etmektedir.