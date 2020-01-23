75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?
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2020 asgari ücret zammı Aralık ayında gerçekleştirilen 4 toplantı sonunda belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bulunduğu zam masasından yüzde 15,03 zam kararı çıktı. Buna göre en düşük asgari ücret 2 bin 324 TL ile bekarlara verildi. Asgari ücret pazarlıkları konusunda devlet desteği işveren tarafından gündeme gelmişti. Devlet asgari ücrete bu yıl da ek destek sağlayacak. Peki, asgari ücrete devlet desteği nedir? Asgari ücrete devlet desteği şartları neler? Asgari ücrete devlet desteği ne kadar?
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Asgari ücret zammı 2019'un Aralık ayında yapılan görüşmeler ile belirlendi. İşçilere 2020 yılı için yüzde 15 zam yapıldı. AGİ'ler, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı da aynı oranda zamlandı.
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Buna göre; asgari ücret en düşük AGİ ile birlikte 2 bin 324 TL oldu. Asgari ücretten en büyük payı evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan çalışan alacak. Asgari ücret pazarlıklarında gündeme gelen devlet desteği bu yıl da sürüyor. Peki, asgari ücrete devlet desteği nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda asgari ücret ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak.
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Geçtiğimiz yıl uygulanan desteğin aynı şartlarda devam ettirilmesi bekleniyor. Buna göre geçen yıl günlük 5 lira olan destek miktarı bu yıl 2.5 lira olarak uygulanacak.
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KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Destekten özel sektör işverenleri ile kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri yararlanabiliyor. Bu destekten yararlanacak işçilerin ise SSK'lı yeni adıyla 4A'lı işçiler olması gerekiyor.
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Geçtiğimiz yıl uygulanan yönteme göre işçi sayısının 2019 Ocak-Kasım döneminde bildirilen en az sayıdaki işçiden az olmaması gerekiyor.
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Bu yıl tescil edilen işverenler ise ilgili ayın prim ödeme gün sayısına göre destekten yararlanacak.
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Asgari ücret desteği kapsamında sağlanacak indirim tutarı, asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısının 2.5 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. Bu kısmı Hazine karşılayacak.
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İŞVEREN İÇİN ŞARTLAR NELER?
İşverenlerin destekten yararlanabilmesi için SGK'ya belgelerini zamanında vermesi ve borçlarını zamanında ödemesi gerekiyor.
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Borçlarını yapılandıranlar da destekten yararlanabiliyor. Ayrıca kayıtsız işçi çalıştırmaması, maaşları eksik bildirimde bulunmaması da isteniyor.
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Asgari ücret desteğinden faydalanmak için herhangi bir başvuru gerekmiyor. SGK tarafından otomatik olarak hesaplanarak işverenin ödeyeceği primlerden mahsup ediliyor.
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Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar da asgari ücret desteğinden faydalanabiliyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
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AGİ NE KADAR OLDU?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
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"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
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Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.