75 TL asgari ücret desteği! Asgari ücrete devlet desteği şartları neler?

2020 asgari ücret zammı Aralık ayında gerçekleştirilen 4 toplantı sonunda belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bulunduğu zam masasından yüzde 15,03 zam kararı çıktı. Buna göre en düşük asgari ücret 2 bin 324 TL ile bekarlara verildi. Asgari ücret pazarlıkları konusunda devlet desteği işveren tarafından gündeme gelmişti. Devlet asgari ücrete bu yıl da ek destek sağlayacak. Peki, asgari ücrete devlet desteği nedir? Asgari ücrete devlet desteği şartları neler? Asgari ücrete devlet desteği ne kadar?