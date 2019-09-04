"500 kilo altın var" diye kazdılar, bakın ne çıktı

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, "Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimsenin saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapması doğru değil. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır" ifadelerini kullandı.