5 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti

Bugün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısının sonunda, farklı partilerden istifa ederek partiye geçip yapan 5 belediye başkanı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanını tanıttı.
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İşte o başkanlar:
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Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan
Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
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Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen
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Siirt Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün