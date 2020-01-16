450 TL zam beklentisi! Emekli ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyesine zam gündemde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'deki talimatıyla ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri şu ana kadar 4 kez ödendi. Emekliler 4 bin TL ek ödeme alırken, uygulama yüzleri güldürdü. Emekli bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara da verildi. Şehit aileleri ve vazife malülleri de ayrım gözetilmeksizin bu ödeneklerden hisseleri oranında pay aldı. Emekli bayram ikramiyesinden memnun olan emekliler zam beklentisini iletti.
Enflasyon farkı ve yeniden değerleme oranı gibi oranlar ışığında zam yapılmasını isteyen emekliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Enflasyon oranında zam yapılırsa emekli bayram ikramiyesi 11,84 oranında artacak. Eğer yeniden değerleme oranınca zam gerçekleşirse yüzde 22,58 oranında bir zam gerçekleşecek. Sizler için zam senaryolarını derledik. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelişmeler...
Emekliler her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Emeklilere bayram öncesi 1000 TL ödeniyor. Emekliler böylece yılda 2 kez ek ödeme alıyor. 2 bin TL ek ödeme alan emekliler uygulamadan memnun. Ancak her yıl emekli maaşlarına yapılan zam sonrası emeklilerde bayram ikramiyesine zam beklentisi oluşuyor. Emeklilerin zam isteği enflasyon ve yeniden değerleme oranı şeklinde. Peki, emekli ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak mı? Yoksa yeniden değerleme oranınca mı zam gerçekleşecek? İşte detaylar...
11 MİLYAR TL'YE YAKIN ÖDEME YAPILIYOR Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.
Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.