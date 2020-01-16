450 TL zam beklentisi! Emekli ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak mı?

Emekliler her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Emeklilere bayram öncesi 1000 TL ödeniyor. Emekliler böylece yılda 2 kez ek ödeme alıyor. 2 bin TL ek ödeme alan emekliler uygulamadan memnun. Ancak her yıl emekli maaşlarına yapılan zam sonrası emeklilerde bayram ikramiyesine zam beklentisi oluşuyor. Emeklilerin zam isteği enflasyon ve yeniden değerleme oranı şeklinde. Peki, emekli ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak mı? Yoksa yeniden değerleme oranınca mı zam gerçekleşecek? İşte detaylar...