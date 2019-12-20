Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?

POLİS memuru Zeki Çelik ifadesinde ''Özgür Arduç’a kimlik sorduğumda elini montunun sol cebine doğru götürerek kimlik arar gibi yaptı. Ben o sırada kendisine kelepçe takmak için yeltendim, kelepçeyi hazırlayarak kendisine döndüğümde Arduç’un elinde bıçağın sapını gördüm.