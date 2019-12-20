Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?
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Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i evine girdiği sırada bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yakalanma anını ve sonrasında yaşananları polis memurları anlattı.
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Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç hakkında polislere yönelik öldürme girişimi için hazırlanan ikinci iddianamenin detayları ortaya çıktı.
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Hürriyet’ten Musa Kesler'in ulaştığı iddianamede Arduç’u yakalayan ve arabada bıçaklı saldırısına maruz kalan Zeki Çelik ve Haydar Değerli adlı iki polisin ayrıntılı ifadeleri yer aldı.
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İşte o gün 45-42 kodlu ekip aracında yaşananlar:
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1- 15.45’te ihbar geldi. 45-42 kodlu polis ekibi, Şimşek Eczanesi’nin bulunduğu bölgeye gitti. Özgür Arduç, elinde şemsiyeyle bir ağacın altında bekliyordu. Ekibin ‘Dur’ ihtarına karşılık kendilerine doğru yöneldi.
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2- 320. Sokak girişinde vatandaşlar da polisin yakalamaya çalıştığı katile saldırdı.
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3- Arduç’u linçten kurtarmak isteyen polis, üzerini arayamadan ekip aracına bindirdi. Polisler, şüpheliyle birlikte Emniyet’e doğru yola çıktı. Olay yerine gelen 45-22 kodlu ikinci ekip de Arduç’un bulunduğu aracı takip etti.
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4- Mevlana Kavşağı’na geldikleri sırada polisin kelepçe takmak istediği Arduç, sakladığı bıçağı polis memuru Zeki Çelik’in kalbine sapladı. Şoför koltuğundaki polis, arkaya geçip Arduç’la boğuştu. 45-22 kodlu ikinci ekibin yardıma gelmesiyle Arduç kelepçelendi.
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‘KİMLİK ARAR GİBİ YAPIP YARALADI’
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POLİS memuru Zeki Çelik ifadesinde ''Özgür Arduç’a kimlik sorduğumda elini montunun sol cebine doğru götürerek kimlik arar gibi yaptı. Ben o sırada kendisine kelepçe takmak için yeltendim, kelepçeyi hazırlayarak kendisine döndüğümde Arduç’un elinde bıçağın sapını gördüm.
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‘O ne, bıçak mı?’ diye sormamla Arduç bıçağı göğsüme doğru salladı, ben yan dönünce bıçak sol omzumun pazu kısmından girerek kalbimin hizasından göğsüme saplandı” dedi.
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Aracı kullanan polis memuru Haydar Değerli ise “Ben bıçağı ve Zeki Çelik’in saldırıya uğradığını görünce aracı durdurup arka koltuğa geçtim. Karşı koyması sırasında ben de yaralandım” diye konuştu.