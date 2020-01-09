4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti

TESK: SEVİNDİRİCİ BİR KARAR TESK Başkanı Bendevi Palandöken, uygulamanın bir yıl daha uzatılmasının esnaf açısından olumlu bir karar olduğunu belirterek, "Uygulamanın bir yıl daha uzatılması, yaklaşık 5 milyon vatandaşımız ile sağlık prim borcunu ödeyemeyen esnafımız adına sevindirici bir karar oldu.