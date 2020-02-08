3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Emekliler için kazanç ayları geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden aylık alan 13 milyon emekli Ocak ayında zamlı maaşları aldı. Memur emeklileri enflasyon farkını da hesaplarında gördü. Emeklilerin gözü diğer ek ödemelere çevrildi. Ek ödemelerin en önemlileri arasında bayram ikramiyeleri yer alıyor. Ancak bu yıl emekliye bir büyük müjde daha var. 2017'de yürürlüğe giren promosyon ödemelerinin üçüncü yılı doldu. Emekliler promosyon için yeni teklifler almaya başladı. Emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında cazip teklifler geliyor. Emekliler 6 ay içinde 3250 TL ek kazanç elde etme şansına sahip. Peki, en fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emeklinin promosyon rehberi.
Emekli için 6 aylık süreç oldukça hareketli geçecek. Emekli promosyonu için Türkiye Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu ay bir araya gelecek. 2017 yılında yürürlüğe giren ve emeklilere maaş taşımaları karşılığında ilk kez verilen promosyonun sözleşme süresi bu yıl Mart ayında doluyor. Emekliler sözleşmesinin bitimiyle birlikte başka bankalardan alacakları cazip teklifleri değerlendirerek maaşlarını taşıyabilir. Emeklilere 1250 TL'ye kadar maaş taşıma karşılığında promosyon teklifi var. Promosyon sonrası ise ikramiye heyecanı başlayacak.
Emekli bayram ikramiyeleri emeklilerin en büyük ek ödemesi olarak biliniyor. 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren emekli bayram ikramiyesi için her emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Devletin kasasından 4 bayramda 40 milyar TL para çıktı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam talebi var. Emekli bayram ikramiyesine zam gelmezse emekliler yine 2 bin TL ek ödeme alacak. Enflasyon oranınca zam gelirse her bayram için 118 TL fazla ödeme alınacak. Sizler için emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ve bankaların promosyon tekliflerini derledik. İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ancak emekliler, ikramiyeye 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisini taşıyor.
BANKA SEÇERKEN DİKKAT! Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor.
QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor.
Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.
Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.