3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli bayram ikramiyeleri emeklilerin en büyük ek ödemesi olarak biliniyor. 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren emekli bayram ikramiyesi için her emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Devletin kasasından 4 bayramda 40 milyar TL para çıktı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam talebi var. Emekli bayram ikramiyesine zam gelmezse emekliler yine 2 bin TL ek ödeme alacak. Enflasyon oranınca zam gelirse her bayram için 118 TL fazla ödeme alınacak. Sizler için emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ve bankaların promosyon tekliflerini derledik. İşte detaylar...