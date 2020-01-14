3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı

ABD’nin Alaska eyaletinde acil durum görevlileri 3 hafta karların içinde mahsur kalan bir adamı kurtardı. Adının Tyson Steele olduğu belirlenen adam eksi 15 derece hava sıcaklığında bir çadırın içinde hayatta kaldı.
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Başına gelenleri anlatan 30 yaşındaki Tyson Steele, eylül ayından beridir Alaska'nın Susitna Vadisi'nde yalnız yaşadığı ıssız bir dağ kabininde 17 Aralık gecesi alevler içinde uyandığını belirtti.
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Yatağının üstündeki eşyaları alıp hızlıca kendini dışarı atan adam, yaşadığı kabinin yanıp küle döndüğünü ve karların ortasında kaldığını gördü.
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HELİKOPTERLE KURTARILDI
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Steele, yangından arda kalan konserve yiyeceklerle bir çadırın içinde 3 hafta süre ile hayatını sürdürmeyi başardı.
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Kendisinden uzun süre haber alamayan bir arkadaşının başvurusu üzerine Alaska Eyalet Kurtarma Görevlileri helikopterle bölgeye hareket etti.
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Görevliler, yere 'SOS' yazan Tyson Steele'i helikoptere alarak kurtardı.