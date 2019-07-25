Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi

Operasyonda ayrıca, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda boya, kalıp ile teknik araç ve gereçler de ele geçirildi. Polisin, sahte dolar basım işini organize eden finansör örgüt lideri A.A. ile dolarların çizimini yapan grafiker M.Ü.'yü arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.