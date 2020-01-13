25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

Ancak ülkemizde iş hayatına hiç katılmamış birçok kadın da bulunuyor. Milyonları kapsayan bu konuda da bir adım atılması bekleniyor. Bilindiği üzere sigorta geçmişi olan kişiler çocuk borçlanmaları ile 6 yıllık ödeme yaparak emekli olabiliyor. Doğum borçlanması ile binlerce kişi her yıl erken emeklilik avantajını kullanıyor. Ancak hiç iş yaşamına girmemiş kadınların emeklilik şansı yok. Getirilecek düzenleme ile 25 yıl evli kalmış kadınların 50 yaş itibarıyla borçlanma ödemesi yaparak emekli olabilmesi sağlanacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağ-Kur prim ödemesi ne kadar? İşte tüm detaylar...