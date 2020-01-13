25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor. Ülkemizde kadınların iş hayatına katılımına büyük önem veriliyor. Kadınların kariyer yapabilmesi için birçok pozitif ayrımcılık veriliyor. Kadının aile hayatındaki yerini kaybetmemesi için de koşullar sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda annelere doğum izni süresince maaş ödeniyor. Doğum sonrası emzirme görevinin yerine getirilmesi ve çocukla vakit geçirebilmesi için annelere yarım gün çalışma hakkı veriliyor.
Ancak ülkemizde iş hayatına hiç katılmamış birçok kadın da bulunuyor. Milyonları kapsayan bu konuda da bir adım atılması bekleniyor. Bilindiği üzere sigorta geçmişi olan kişiler çocuk borçlanmaları ile 6 yıllık ödeme yaparak emekli olabiliyor. Doğum borçlanması ile binlerce kişi her yıl erken emeklilik avantajını kullanıyor. Ancak hiç iş yaşamına girmemiş kadınların emeklilik şansı yok. Getirilecek düzenleme ile 25 yıl evli kalmış kadınların 50 yaş itibarıyla borçlanma ödemesi yaparak emekli olabilmesi sağlanacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağ-Kur prim ödemesi ne kadar? İşte tüm detaylar...
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor. Ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımı için birçok proje geliştiriliyor. Kadın istihdamının artırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere devlet seferber olmuş durumda. Kadınların iş hayatına katılımı gün geçtikçe artarken, aile hayatındaki yerlerini kaybetmemeleri için de pozitif ayrımcılıklar sunuluyor. Doğum sonrası ücretli olarak 4 ay izin veriliyor.
Kadınlar bu hakkı doğumdan önce 2 ay, doğumdan sonra 2 ay olarak kullanabiliyor. Kadının maddi kaybını devlet ödüyor. Bunun dışında yarım gün çalışma ücreti de kadınlara ödenenler arasında yer alıyor. Ancak her ne kadar kadının iş yaşamına katılımı artsa da çalışmayan kadınların sayısı oldukça fazla. Herhangi bir sebepten iş yaşamına katılamayan kadınlar da emeklilik hayali kuruyor. Kadınlara müjdeli haberin gelmesi an meselesi. Komisyonda görüşülmesi istenen ev hanımlarına emeklilik taslağı onaylanırsa hiç çalışmayan kadınlar borçlanarak emekli olma hakkını elde edecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte istenilen şartlar ve SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YURTDIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
En son maddeyi açmak gerekirse bir gayrimenkulünüz var ve bu gayrimenkul üzerinden kira alıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olamıyorsunuz. Kısacası gelir vergisine tabi olmamanız şartı aranıyor. Fakat evinizde el işi, dikim vb. işler ile uğraşıp para kazanıyorsanız, bu sigorta türünden faydalanmanızda herhangi bir sakınca bulunmuyor.
Bu sigorta türünden yararlanmanın şartlarından birincisi gün sayısını doldurmuş olmaktır. Sigortaya başvurulan tarihten itibaren 25 yıl boyunca prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu süre toplu ödeme yöntemi ile kısaltılamıyor. Diğer bir şart ise 25 yıllık prim ödemesi doldurulmuş olsa bile 58 yaşına kadar beklemek gerekiyor.