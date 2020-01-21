Mesajları bir bir gösterdi! +18'lik fotoğraflar şoke etti!
24 yaşındaki öğretmen, görev yaptığı okulda 13 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj ve çıplak fotoğraflarını gönderdi. Olay, öğrencinin ailesine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı.
24 yaşındaki fen bilimleri öğretmeni, görev yaptığı ortaokuldaki 13 yaşındaki erkek öğrencisine, uygunsuz mesajların yanı sıra çıplak fotoğraflarını gönderdi.
2016 yılında Washington Post gazetesi, özellikle ABD'deki okullarda sapık ilişkilerin ciddi oranda artış gösterdiğini açıklayan haberiyle gündem yaratmıştı.
Benzer bir olay, ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde gerçekleşti.
24 yaşındaki biyoloji öğretmeni, görev yaptığı okuldaki öğrencilerden birine, çıplak fotoğraflarını gönderdi.
Skandal, öğrencinin durumu ailesine anlatmasının ardından ortaya çıktı.
ABD'nin Richmond kentinde meydana glen olayda Rumah Byrapaka, henüz 13 yaşında olan ve yasal sebeplerden ötürü ismi açıklanamayan öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşamaktan tutuklandı.
Hephzibah Ortaokulu'nda yaşanan olayda, öğretmenin öğrencisine uygunsuz mesajlar gönderdiği, +18'lik fotoğraflar paylaştığı ve sınıfta yakınlaştığı ortaya çıktı.
The Augusta Chronicle adlı gazete, Byrapaka'nın okulda iki yıldır biyoloji öğretmeni olarak görev yaptığını yazdı.
24 yaşındaki sapkın kadının ayırca Augusta Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmakta olduğu da bildirildi.
13 yaşındaki erkek çocuğun ailesine durumu anlatmasından sonra, öfkeli anne, oğlu ve öğretmen arasındaki uygunsuz ilişkiyi polise bildirdi.
Çocuğun, öğretmenden gelen mesajları polis ekiplerine göstermesinin ardından, ertesi gün Rumah Byrapaka'nın evine baskın yapıldı ve öğretmen tutuklandı
Byrapaka'nın kendini savunmak için avukat tutup tutulmadığı henüz bilinmiyor.