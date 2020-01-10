2075 yılından geldiğini söyleyip uyardı!

  • Bist 100
    118625
  • Dolar
    5,8792
  • Euro
    6,5224
  • Altın
    292,9360
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak! Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak!
Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman?
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailelerde çocuk sayısını ikinin altına düşürmememiz lazım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailelerde çocuk sayısını ikinin altına düşürmememiz lazım
Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020 Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020
Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları tarafından öldürülmüş Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları tarafından öldürülmüş
Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum
Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun
Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı! Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı!
Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek
Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi
2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi' 2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi'
Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye
Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor
Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim
TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura başvuruları ne zaman bitiyor?
İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı
Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur
Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim
Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul şoku Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul şoku
Cleveland Cavaliers 5 maç sonra kazandı Cleveland Cavaliers 5 maç sonra kazandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

2075 yılından geldiğini söyleyip uyardı!