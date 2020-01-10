2075 yılından geldiğini söyleyip uyardı!

Kasper göre Los Angeles, sadece 43 yıl içinde felaketli bir selin merkez üssü olacak. Zaman yolcusu “California'nın Los Angeles şehrinde, ayrıntılara giremediğim belirli bir şeyi haritalamak için buradayım. California, Los Angeles'dayım, çünkü bu şehirde çok şaşırtıcı detaylar olacak." dedi.