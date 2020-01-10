2075 yılından geldiğini söyleyip uyardı!
Kasper isimli bir genç 2075 yılından geldiğini iddia edip dünyada 43 yıl içerisinde meydana gelecek olaylar için insanları uyardı.
2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.
2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.
2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.
Kasper göre Los Angeles, sadece 43 yıl içinde felaketli bir selin merkez üssü olacak. Zaman yolcusu “California'nın Los Angeles şehrinde, ayrıntılara giremediğim belirli bir şeyi haritalamak için buradayım. California, Los Angeles'dayım, çünkü bu şehirde çok şaşırtıcı detaylar olacak." dedi.