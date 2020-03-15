2020'de emekliye zam-promosyon-ikramiye ne zaman ödenecek?
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Milyonlarca emekli 2020 yılında birçok kalemde gelir elde edecek. Banka promosyonlarıyla yüzleri gülen emekliler, Mayıs ayında ikramiye, Temmuz'da ise hem ikramiye hem de zam alacak. Peki emeklilere ödenecek promosyon, ikramiye, zamlar hangi tarihte hesaplara yatacak?
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Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Bunlardan biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasını bekliyor.
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Ancak kazançlar bununla bitmeyecek. Emekliler, Mayıs'ta da bayram ikramiyesini alacak. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 18-22 Mayıs arasında yatırılacak. Temmuz'da ise emeklilere çifte kazanç imkanı var.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranları 3 Temmuz'da belli olurken, aynı ay içinde ikramiye de ödenecek.
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Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi, 27-30 Temmuz arasında bekleniyor.
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BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇTI
Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor. 2017'de 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödendi.
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2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Bankalar emeklileri kendi müşterisi yapmak için birçok avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan promosyon ödeme avantajı sağlanıyor. Gelecek 3 yıl için 13 milyon emekliye 9 milyar lira ödeme yapılacak.
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ÖDEME TAKVİMİ HERKESE PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz promosyon başvurusu yapılabilecek.
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İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
18-22 MAYIS: Ramazan Bayramı ikramiyesi
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TEMMUZ'DA ZAM+İKRAMİYE
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
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17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.