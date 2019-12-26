2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

Emekliler 2020’de ikramiyede yeni tutar istiyor. 2 farklı teklif var. Enflasyon zammı olursa bin lira yerine bin 116, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeleri
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Tüm emeklilere yeni yılda da bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak.
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Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.
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Enflasyon artışı hayata geçerse; beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik tahmine göre ikramiye bin 116 lira 20 kuruşa yükselecek.
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Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.