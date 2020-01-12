2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete gelen zam işsizlik maaşını da artırdı: İşsize 2 bin 336 lira
Asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki zam işsizlik maaşını da artırdı. İşsizlik maaşında en yüksek rakam 2 bin 336 liraya kadar çıktı. 10 ay maaş alan bir işsize 23 bin 360 lira ödenecek.
2020 Ocak ayı ile birlikte asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki zam birçok ödemeyi de yükseltti.
Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı ise asgari ücrete göre belirleniyor.
En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek oran ise asgari ücretin yüzde 80'i kadar hesaplanıyor.
İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesilebiliyor.
İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün primin olması son 120 gün iş akdinin sürmesi ve kendi istek kusurunuz dışından işten ayrılmış olmanız gerekiyor.
Son 3 yılda prim günü 1080 güne çıktığında 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor.
İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar da asgari ücret zammıyla artacak.