2020 emekli promosyon teklifleri kaç para? Emekli için 600 TL promosyon!
Bankalar 2017 yılında yürürlüğe giren uygulama sonrası 2020 promosyon ödemeleri için tekliflerini sundu.
Buna göre kamu bankalarında promosyon ücreti 500-600 lira seviyesine çıkması bekleniyor.
Peki, emekli promosyonu ile birlikte emekli maaşı için ne kadar artış olacak?
Milyonlarca emekli ocak zammı ile zamlı maaşlarına kavuştu.
Zamlı maaşlarını almaya başlayan emekliler için bir iyi haber de promosyon ödemeleri için geldi.
Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyon tutarında yarışıyor. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşırken; tutar da artacak.
Kamu bankalarında promosyonun 500-600 lira seviyesine çıkması bekleniyor.
bekleniyor. İşte emekliler için promosyon hakkında merak edilen tüm detaylar!
Emekli, dul ve yetimlere maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken; bazı özel bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
Birçok bankada promosyon tutarı 600-700 liraya çıkıyor. Bankalar emekliler için promosyonun yanında çeşitli avantajlar da sunarken, bazıları emekli müşteri getirenlere 100- 125 lira veriyor.
Mart 2017'de başlayan promosyon için yeni anlaşma dönemi için geri sayım başladı.
Bankalar promosyon kampanyalarını sürdürürken, taban promosyonda da artış bekleniyor.
Kamu bankalarınca verilen promosyonun Mart'ta 500-600 lira seviyesine çıkması bekleniyor.
Özel bankaların da promosyon kampanyalarına hız vermesi bekleniyor.