Miss Amerika bir klişeyi yıktı: Yetenek şovunda bilimsel deney yapan biyokimyager tacın sahibi oldu

Artık mayolu geçidin yapılmadığı ve yarışmacıların yeteneklerini sergilediği Amerika Güzellik Yarışması'nda dün akşam 2020 Miss America seçildi. 2020 Amerika Güzeli seçilen Camille Schrier bir bilim insanı. Schrier, yarışmada kimya gösterisi sergileyerek güzellik yarışması klişelerini yerle bir etti.