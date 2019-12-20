Miss Amerika bir klişeyi yıktı: Yetenek şovunda bilimsel deney yapan biyokimyager tacın sahibi oldu
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Artık mayolu geçidin yapılmadığı ve yarışmacıların yeteneklerini sergilediği Amerika Güzellik Yarışması'nda dün akşam 2020 Miss America seçildi. 2020 Amerika Güzeli seçilen Camille Schrier bir bilim insanı. Schrier, yarışmada kimya gösterisi sergileyerek güzellik yarışması klişelerini yerle bir etti.
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Amerika’nın en güzel kadını seçildi. 2020 Amerika Güzeli (Miss America), Virginia eyaletinden Camille Schrier oldu. Yeni Amerika Güzeli bir bilim insanı.
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24 yaşındaki Schrier, Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde ilaç güvenliği konusunda eğitim alıyor.
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Connecticut eyaletindeki Uncasville bölgesinde yer alan Mohegan Sun Arena’da düzenlenen yarışmada birinci seçilen Schrier, yarışmanın yetenek bölümünde beyaz önlüğünü giyerek, hidrojen peroksitin katalitik ayrışmasını gösteren bir deney yaptı.
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Schrier, tacını, 2019 Amerika Güzeli Nia Franklin’den devraldı.
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Virginia Teknoloji Üniversitesi’nde biyokimya ve sistem biyolojisi eğitimi alan Schrier, halihazırda öğrencisi olduğu Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde eczacılık alanında doktora yapmayı planlıyor.
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Hollywood’da patlak veren cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” hareketinin etkisiyle geçen yıl ilk kez mayolu geçit kaldırılmıştı.
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Organizasyon ekibi tarafından, kadınların sadace dış görünüşleriyle değerlendirilmeyeceği açıklanmıştı.
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Bu yılki yarışmada da yarışmacılara yeteneklerini sergileme fırsatı verildi.
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51 güzelin yer aldığı yarışmanın ilk aşamasında, güzeller sahneye çıkarak kendilerini anlattı, yetenek gösterisi yaptı ve sosyal etki açıklamaları yaptı.
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Yarışmanın ikincisi Missouri eyaletinden Simone Esters, üçüncüsü ise Oklahoma’dan Addison Price oldu.