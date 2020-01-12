2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu? AGİ dahil zamlı asgari ücret ne zaman alınacak

Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12`ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.