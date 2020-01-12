2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu? AGİ dahil zamlı asgari ücret ne zaman alınacak
Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve AGİ tutarı da belirlendi. Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi. Çalıştıkları ayı peşin olarak ay başında alanlar ocak ayı başında, çalıştıkları ayın sonunda maaş alanlar ise ay sonunda ya da şubat başında zamlı maaşlarını alacak.
2020 AGİ NE KADAR OLDU? Bekar 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL Evli, eşi çalışan 220.68 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL