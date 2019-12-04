2019 İngiliz Moda Ödülleri sahiplerini buldu!

Gelenekselleşen 2019 İngiliz Moda Ödülleri/British Fashion Awards, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Dünyanın en prestijli törenlerinden biri olan gecede, verilen ödüller kadar kırmızı halı da konuşuldu.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarka, Irina Shayk'tan Victoria's Secret meleklerine kadar pek çok ünlü isim gecede yer aldı.
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90'lı yıllara damga vuran Naomi Campbell gecede Yılın Moda İkonu seçildi. Fenty Beauty ile başarı yakalayan Rihanna Yılın En İyi Lüks Sokak Giyim Markası dalında ödül aldı. Georgio Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü. En İyi Marka ise Bottega Veneta oldu.
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Gecenin kırmızı halısına baktığımızda da başarılı görünümler vardı. Julia Robert Armani marka siyah payetli tulumuyla göz kamaştırdı.
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Cate Blanchett bu görünümünde de şaşırtmadı ve Armani imzası taşıyan su yeşili elbisesiyle alkış topladı. Naomi Campbell Alexander McQueen imzalı transparan elbisesiyle övgü topladı.
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Katıldığı çoğu gecede iddialı kıyafetler tercih eden Irina Shayk ise bu gecede rüküşlüğüyle konuşuldu. Shayk, Burberry imzalı gri elbisesiyle oldukça özensiz duruyordu.
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Game of Thrones dizisi ile hayatımıza giren Emilia Clarke, Schiaparelli imzalı elbisesiyle ünlü çizgi film karakteri Tweety'i andırıyordu.
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Elsa Hosk da çoğu gecede olduğu gibi karın kaslarını gösteren iki parça elbise ile karşımıza çıktı.
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Londralı moda blogger'ı Doina Ciobanu gecede takım elbise tercih etti. İşte geceden diğer kareler...