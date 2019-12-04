2019 İngiliz Moda Ödülleri sahiplerini buldu!

90'lı yıllara damga vuran Naomi Campbell gecede Yılın Moda İkonu seçildi. Fenty Beauty ile başarı yakalayan Rihanna Yılın En İyi Lüks Sokak Giyim Markası dalında ödül aldı. Georgio Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü. En İyi Marka ise Bottega Veneta oldu.