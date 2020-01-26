2 milyon orkideyle 'Sevgililer Günü'ne hazırlar

Bu özel günde en çok tercih edilen saksı çiçeği orkide olarak dikkati çekti. Geçen yıl Sevgililer Günü için 1 milyon 985 bin, bir önceki yıl da bu civarda orkide üretilmişti. Bu yıl da 14 Şubat için yaklaşık 2 milyon orkide yetiştiriliyor.